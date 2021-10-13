Митровица, Сербия, 13 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. На север Косово и Метохии под предлогом борьбы с экономической преступностью рано утром 13 октября снова ворвались боевики так называемой специальной полиции Косово «РОСУ». Об этом сообщают сербские СМИ.

Tiia Monto Сербская церковь. Косовска-Митровица

Они закрылм несколько магазинов в северной части Косовской Митровицы и в соседнем Звечане, вызвав протесты жителей этого города, которые грузовиками блокировали отдельные улицы.

Граждане блокировали мост через реку Ибар. Сепаратисты попыталась прорваться в центр города, а жители попытались воспрепятствовать этому. Полиция использовала слезоточивый газ для того, чтобы разогнать протестующих, сообщил телеканал РТС.

«Они врываются в складские помещения, в магазины, аптеки не работают», — рассказал телеканалу очевидец в северной части Митровицы, описывая действия так называемой специальной полиции Косово.

Тем временем «РОСУ» опубликовала сообщение, в котором говорится, что «рано утром началась полицейская операция по пересечению контрабанды товаров».

Напомним, что боевики «РОСУ» в сентябре заняли КПП Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии под предлогом внедрения соглашения «О взаимности», подписанного между Белградом и Приштиной в 2016 году и касающегося правил использования автомобильных номеров на территории Косово и центральной Сербии. Тогда недовольные сербы блокировали эти контрольно-пропускные пункты. Блокада продолжалась 10 дней, пока в Брюсселе представители Белграда и Приштины не подписали временное соглашение об использовании автомобильных номеров.