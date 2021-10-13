Вашингтон, 13 октября 2021, 12:29 — REGNUM Предоставление президенту США Джо Байдену возможности наносить удар по Китаю в ответ на агрессию того против Тайваня — это безумие, заявил директор программы Восточноазиатской программы Института Кинси Майкл Д. Суэйн в статье, вышедшей 13 октября в Responsible Statecraft.
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Ранее член Демократической партии США и законодатель Элейн Лурия призвала в статье для The Washington Post обсудить предложенный республиканцами проект Закона о предотвращении вторжения на Тайвань (Taiwan Invasion Prevention Act), в рамках которого президенту США больше не придется консультироваться с конгрессом относительно того, как отвечать на явную угрозу острову. Иными словами, эта законодательная инициатива отменяет соответствующую норму Закона об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act).
По словам Лурии, пойти на этот шаг необходимо потому, что в случае нападения Китая на Тайвань у президента не будет времени консультироваться с конгрессом.
По мнению эксперта, на руку тем силам в Пекине, которые выступают за применение силы, во многом играет отказ Вашингтона от этой политики, которая способствует стабильности в китайско-американских отношениях.