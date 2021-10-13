Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Предоставление президенту США Джо Байдену возможности наносить удар по Китаю в ответ на агрессию того против Тайваня — это безумие, заявил директор программы Восточноазиатской программы Института Кинси Майкл Д. Суэйн в статье, вышедшей 13 октября в Responsible Statecraft.

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Ранее член Демократической партии США и законодатель Элейн Лурия призвала в статье для The Washington Post обсудить предложенный республиканцами проект Закона о предотвращении вторжения на Тайвань (Taiwan Invasion Prevention Act), в рамках которого президенту США больше не придется консультироваться с конгрессом относительно того, как отвечать на явную угрозу острову. Иными словами, эта законодательная инициатива отменяет соответствующую норму Закона об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act).

«Согласно предложенному закону, президент будет полностью свободен объявить войну Китаю без какого-либо участия американских законодателей», — отметил Суэйн.

По словам Лурии, пойти на этот шаг необходимо потому, что в случае нападения Китая на Тайвань у президента не будет времени консультироваться с конгрессом.

«Предлагаемый закон не продуман по многим направлениям», — продолжил эксперт.

«Что конгрессу США необходимо сделать в отношении Тайваня, так это перестать формулировать существующую проблему как простой вопрос военного сдерживания и быстрого реагирования и начать думать о том, как повысить доверие к давней и до сих пор эффективной политике Вашингтона в отношении единого Китая», — указал он.

По мнению эксперта, на руку тем силам в Пекине, которые выступают за применение силы, во многом играет отказ Вашингтона от этой политики, которая способствует стабильности в китайско-американских отношениях.

«Да, сдерживание необходимо, но желаемый эффект может быть достигнут только в том случае, если вместе с ним делают убедительные заявления», — продолжил Суэйн.

«Безусловно, ситуации не помогает то, что Китай идет на шаги, которые тревожат и отталкивают как жителей Тайваня, так и многих американских граждан. Но Конгресс должен признать, что он оказывает точно такое же воздействие на Китай, предлагая такой провокационный и безрассудный закон», — заключил он.