Москва, , 12:29 — REGNUM В настоящее время российская сторона максимально увеличила поставки своего газа в Европу. Об этом 13 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — сказал он.

При этом в ответ на вопрос о возможности увеличения поставок российского газа в Европу он переадресовал его компании «Газпром».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории Донбасса нет и никогда не было российских войск.