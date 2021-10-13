Барнаул, 13 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 13 октября прививки получили 712 687 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 2995 человек. Такие данные приводит оперштаб.

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Из общего числа привитых 39 654 жителя региона получили первую прививку (+519 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 665 643 человека (+2122 за сутки). Также известно о 7390 ревакцинированных (+354 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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