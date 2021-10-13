Киев, , 12:26 — REGNUM Сотрудники министерства иностранных дел постоянно поддерживают связь с находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом 13 октября сообщил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

Министр рассказал журналистам, что адвокаты и сотрудники украинского консульства в Грузии имеют свободный доступ к экс-президенту. Они выясняют позицию Саакашвили и ищут юридические способы, как вернуть его на Украину.

«Михаил Саакашвили является гражданином нашей страны, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение о том, каким именно путём двигаться, это может быть не только экстрадиция, тогда мы проинформируем вас», — сказал Кулеба.

Напомним, Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство по этому поводу. Он пообещал, что будет принимать личное участие в возвращении опального политика на Украину.

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