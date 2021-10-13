Берлин, 13 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки нового электрического кроссовера Mercedes EQE 2023 модельного года в камуфляжной плёнке. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Mercedes EQE 2023 года

Стиль новинки перенят у базовой модели, однако у неё есть ряд заметных отличий. Так, у Mercedes EQE 2023 линия крыши стала более наклонной в задней части. Кроме того, появились два коротких свеса в носовой и задней частях.

Спереди серьезных изменений у новой машины нет. Здесь можно отметить только доработанные фары, которые стали более скошенными. Что же касается задних фар, то они стали немного более крупными.

Дальность хода электрокроссовера на одном заряде будет составлять 600 км. Новый автомобиль будет первым электрокаром с системой зарядки CCS 800 В.

Ожидается, что модель EQE станет одной из главных новинок конца 2022 года. В продажу она поступит весной 2023 года.

Ранее специалисты Mercedes-AMG провели тестовые испытания седана C45 2022 модельного года с четырехцилиндровым турбированным мотором рабочим объёмом два литра.

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