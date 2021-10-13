Псков, 13 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Псковской области выявлен новый очаг коронавирусной инфекции на производственной площадке предприятия «Евро-Керамика» в Печорах. Об этом 13 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Положительные тесты на ковид получили 12 сотрудников предприятия.

Всего, по итогам 12 октября, в Псковской области лабораторным путем было подтверждено 237 новых случаев заражения коронавирусом, что на два случая больше, чем днем ранее. Всего за время пандемии заразилось 53 163 жителя.

Выздоровели за время пандемии 45 115 человек из ранее зараженных, в том числе 102 из них были выписаны за минувшие сутки. Умерли 832 пациента с COVID-19, новых летальных исходов за последние сутки не было.