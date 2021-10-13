Киев, 13 октября 2021, 12:24 — REGNUM Власти Украины ждут сигнала из России для проведения встречи глав МИД «нормандской четверки», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он также выразил мнение, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы состояться как в рамках нормандского формата, так и за его пределами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение контактов замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд по украинской тематике не исключено.
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