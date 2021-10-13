Киев, 13 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Власти Украины ждут сигнала из России для проведения встречи глав МИД «нормандской четверки», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

«Если будет готовность… принять участие в такой встрече главы МИД России Сергея Лаврова и он это сделает, я буду рад и готов к переговорам. Мы ждем сигнал из Москвы. Пока его не получали. Как только они определятся, мы готовы», — сказал он журналистам.

Он также выразил мнение, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы состояться как в рамках нормандского формата, так и за его пределами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение контактов замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд по украинской тематике не исключено.

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