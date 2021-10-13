Барнаул, 13 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5781 человека, причём второй день подряд в сводку заносят данные о новых 30 погибших.

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Тяжелобольных насчитывается 750 (+46 за сутки), из них 280 подключены к аппаратам ИВЛ (+21 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 887 человек, +38 за сутки) и ОРВИ (54 623 человека, +265 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1075 детей (+30 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (81 360 человек, +315 за сутки) новый вирус победили 60 132 человека (всего +64 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 8419 за минувшие сутки.

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