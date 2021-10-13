Ульяновск, 13 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки зарегистрировали 357 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 октября сообщает оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 13 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтвержден 87 521 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 357. Победили болезнь 76 806 пациентов, в том числе за сутки вылечились 480 человек. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 человек. Всего с начала пандемии скончались 2760 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, для ковидных госпиталей Ульяновской области за счет региональной казны дополнительно закуплено 195 кислородных концентраторов.

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