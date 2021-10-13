Саранск, 13 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Скончались женщины 1940, 1941 и 1960 годов рождения и мужчина 1974 года рождения. Течение заболевания у всех умерших осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 611 человек.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 13 октября в регионе выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 108 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в республике заражений достигло 29 343 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3770 человек.

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