Москва, 13 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Выход Украины из синхронной энергетической зоны не отразится на России. Об этом министр энергетики России Николай Шульгинов заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Он отметил, что Киев давно готовится к десинхронизации. Она намечена на 2022 год, а выход из синхронной зоны — на 2023-й.

«Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», — сказал Шульгинов.

По словам министра, Россия готова поставлять Украине энергию, если эта страна, как уже было прежде, столкнется с дефицитом мощности. Это возможно из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях.

Всё будет зависеть от коммерческих условий, добавил глава Минэнерго РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина намерена отключиться от энергосистем России и Белоруссии к 2023 году и перейти на получение энергии из стран ЕС. В стране уже действует запрет на импорт электроэнергии.

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