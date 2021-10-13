Саранск, 13 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 13 октября выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 108 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 343 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

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За последние сутки в республике выписаны 74 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 962 жителя Мордовии. 611 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3770 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2442 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2579 человек.