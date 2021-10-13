Сараевский район, Рязанская область, 13 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Двое подростков перевернулись на мопеде в Сараевском районе Рязанской области. В результате аварии погиб 12-летний пассажир, сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным полиции, 12 октября примерно в 20:30 житель села Ягодное превысил скорость, не справился с управлением мопеда WJ-50 и въехал на глиняную насыпь. На месте скончался его 12-летний пассажир.

Водитель, 15-летний школьник, получил травмы, ему оказана медицинская помощь.