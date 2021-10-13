Персонала больше, чем пассажиров: «Требования к аэропортам нужно менять»
Якутск, 13 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Представитель Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров обратился к депутатам, представляющим республику в Госдуме РФ, с просьбой увеличить финансирование «Аэропортов Севера». Он уверен, что 80% средств на обеспечение деятельности этой организации должны выделяться из бюджета страны, Фёдоров написал в своём телеграм-канале 13 октября.
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Письма с просьбой заняться решением этого вопроса получат избранные в Госдуму в сентябре Галина Данчикова, Федот Тумусов, Пётр Аммосов, Юрий Григорьев и Сардана Авксентьева. Виктор Фёдоров уверен, что тарифы на авиаперевозки по республике снизятся, только если финансирование «Аэропортов Севера» будет увеличено с одного до трёх миллиардов рублей.
Депутат Якутии также подчеркнул, что одновременно нужно грамотно распределять средства, выделяемые на работу этих аэропортов.
Он уверен, что «Аэропорты Севера» в принципе должны полностью финансироваться из федерального бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозки, осуществляемые в Якутии компанией «Аэропорты Севера», депутат Госсобрания региона Виктор Фёдоров считает болезненной проблемой. Он подчёркивал, что рейсы по Дальнему Востоку финансируются из бюджета страны на 70−80%, а по Якутии — всего на 30%.