Якутск, 13 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Представитель Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров обратился к депутатам, представляющим республику в Госдуме РФ, с просьбой увеличить финансирование «Аэропортов Севера». Он уверен, что 80% средств на обеспечение деятельности этой организации должны выделяться из бюджета страны, Фёдоров написал в своём телеграм-канале 13 октября.

Qweasdqwe Аэропорт «Хатанга»

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Письма с просьбой заняться решением этого вопроса получат избранные в Госдуму в сентябре Галина Данчикова, Федот Тумусов, Пётр Аммосов, Юрий Григорьев и Сардана Авксентьева. Виктор Фёдоров уверен, что тарифы на авиаперевозки по республике снизятся, только если финансирование «Аэропортов Севера» будет увеличено с одного до трёх миллиардов рублей.

Депутат Якутии также подчеркнул, что одновременно нужно грамотно распределять средства, выделяемые на работу этих аэропортов.

« В среднем у них 50 человек на один аэропорт. Они мне говорят: «А что вы хотели? У нас есть такой аэропорт Саккырыр. В год через него проходит около 5000 человек, то есть по 16 в день. При этом работают около 25 человек, в том числе — 8 пожарных, 8 работников авиационной безопасности, медики, служба ГСМ и другие». Какая здесь может быть экономика! Зачем там 8 человек службы безопасности — чтобы через рамки пропускать?! Это говорит о том, что надо менять Федеральные авиационные правила за номером 262 в части требований, предъявляемых к малым аэропортам. Они должны работать по простой схеме», — также отметил Виктор Фёдоров.

Он уверен, что «Аэропорты Севера» в принципе должны полностью финансироваться из федерального бюджета.

«Для чего вообще существуют «Аэропорты Севера»? Для выполнения государственных функций. В этом году ФКП планирует заработать 1 620 млн рублей и получить 1 037 млн субсидий. То есть на содержание идет 2 657 млн, при этом субсидии составляют 39%. Прошу запомнить эту цифру. В соседних регионах — Камчатке, Чукотке подобные предприятия субсидируются на 80%, что позволяет им увеличить транспортную доступность, снижая цену авиаперелётов», — написал также депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозки, осуществляемые в Якутии компанией «Аэропорты Севера», депутат Госсобрания региона Виктор Фёдоров считает болезненной проблемой. Он подчёркивал, что рейсы по Дальнему Востоку финансируются из бюджета страны на 70−80%, а по Якутии — всего на 30%.