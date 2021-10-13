Пекин, , 12:43 — REGNUM Власти Тайбэя и руководство США, которое поддерживает их своими действиями, приближают «судный день» для Тайваня. Об этом пишет 13 октября пекинская газета «Хуаньцю шибао».

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Издание, которое отражает мнение влиятельных военно-политических кругов материкового Китая, ссылается на экспертов с материка и самого острова. Они считают действия тайваньских властей проявлением «последнего безумия» в условиях, когда надежда на мирное решение тайваньской проблемы иссякает.

В газете на первой полосе говорится, что раскольнические власти Тайваня продолжают искать поддержку, в том числе военную, у США. Так они хотят помешать национальному воссоединению Китая.

«Это подтверждает, что послание доброй воли материкового Китая тайваньским соотечественникам, а также серьезное предупреждение властям острова игнорируются», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США намерены и дальше помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны.

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