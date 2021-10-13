Москва, 13 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Продление домашнего ареста украинскому политику и бизнесмену Виктору Медведчуку является сведением политических счётов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Мы с самого начала сказали, что, конечно, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем», — сказал Песков.

По его словам, Россия вряд ли чем-то сможет оказать помощь Медведчуку, поскольку он является гражданином Украины: «Но, конечно, мы осуждаем, мы не можем этого одобрять».