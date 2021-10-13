Челябинск, 13 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Челябинске глава одного из отделов Уральского государственного университета физической культуры подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Преступление было совершено в декабре. По данным следствия, размер вознаграждения от директора коммерческой организации превысил 100 тыс. рублей. Взамен от него ожидали подписания акта о выполнении работ, которые фактически не закончили.

Подозреваемый гражданин уже признал вину в совершении преступления. Идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении сотруднику обвинения и избрании меры пресечения.