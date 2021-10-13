Москва, 13 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В начале текущей недели рубль обновил максимумы середины июня и с тех пор торгуется относительно стабильно. Об этом 13 октября сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По его словам, доллар, встретив поддержку в районе 71,50 руб., слегка отошел от минимумов, но не решается на тестирование отметки 72 руб., которая сейчас выступает главной ближайшей целью «долларовых быков». В среду, 13 октября, пара расположилась в тесном диапазоне, демонстрируя легкий негативный уклон, отметил он.

Эксперт добавил, что снижение волатильности курса рубля объясняется сокращением амплитуды движений на нефтяном рынке, где Brent подает коррективные сигналы после обновления очередных долгосрочных максимумов. Впрочем, отметил он, пока причин для беспокойства нет. Нефть встречает покупателей на попытках развить откат и остается над психологической отметкой 80 долларов в ожидании отраслевой статистики из США, публикация которой сдвинулась на день из-за празднования Дня Колумба, заявил Переславский.

Также осторожности игрокам, добавил он, придает приближающийся инфляционный отчет по инфляции в США. По его словам, если потребительские цены не отразят замедление темпов роста, индекс USD рванут вверх по всему спектру рынка наряду с доходностью трежерис. При таком сценарии пострадают высокодоходные активы, включая рубль. В этом случае пара доллар/рубль может вернуться выше 72 руб., однако учитывая высокие цены на энергию, уход за пределы зоны 72,50 руб. на данном этапе представляется маловероятным, отметил он.