Анкара, , 12:12 — REGNUM Армения должна как можно скорей предоставить Азербайджану карты минных полей на территориях, которые в ходе войны в Нагорном Карабахе перешли под контроль Баку. Об этом агентству Report 13 октября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Meghdad Madadi from Tasnim News Agency

«Армения должна в самые кратчайшие сроки передать Азербайджану все карты установленных на этих территориях мин. Ведь территории должны быть очищены от мин, чтобы люди не теряли жизни в родных краях», — сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что Турция поможет Азербайджану восстановить инфраструктуру на территориях, которые пострадали в ходе войны. Карты минных полей нужны, чтобы ускорить этот процесс. По данным Анкары, Армения ранее передала только часть имеющихся карт.

Стоит отметить, что в июне Ереван передал Баку карты минных полей в обмен на 15 военнопленных. В настоящее время в Азербайджане 16 армянских военнопленных осуждены на шесть лет лишения свободы.

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