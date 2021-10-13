Анкара, 13 октября 2021, 12:12 — REGNUM Армения должна как можно скорей предоставить Азербайджану карты минных полей на территориях, которые в ходе войны в Нагорном Карабахе перешли под контроль Баку. Об этом агентству Report 13 октября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
Meghdad Madadi from Tasnim News Agency

«Армения должна в самые кратчайшие сроки передать Азербайджану все карты установленных на этих территориях мин. Ведь территории должны быть очищены от мин, чтобы люди не теряли жизни в родных краях», — сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что Турция поможет Азербайджану восстановить инфраструктуру на территориях, которые пострадали в ходе войны. Карты минных полей нужны, чтобы ускорить этот процесс. По данным Анкары, Армения ранее передала только часть имеющихся карт.

Стоит отметить, что в июне Ереван передал Баку карты минных полей в обмен на 15 военнопленных. В настоящее время в Азербайджане 16 армянских военнопленных осуждены на шесть лет лишения свободы.

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