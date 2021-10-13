Москва, 13 октября 2021, 12:11 — REGNUM Мгновенно выйти на прорывные договорённости между РФ и США не получается, однако на это не нужно сокрушаться, поскольку в отношениях двух стран «слишком большие авгиевы конюшни». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переговоры российских чиновников и дипломатов с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд.

Виктория Нуланд
Виктория Нуланд
U.S. Department of State

«Не нужно сетовать, что сразу не получается выйти на прорывные договоренности. Вряд ли это возможно. Слишком большие авгиевы конюшни в отношениях, их не разгребешь сразу», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что такие контакты нужны.

Песков также назвал подобные контакты «своевременными и необходимыми».