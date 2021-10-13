Москва, 13 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Мгновенно выйти на прорывные договорённости между РФ и США не получается, однако на это не нужно сокрушаться, поскольку в отношениях двух стран «слишком большие авгиевы конюшни». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переговоры российских чиновников и дипломатов с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд.

U.S. Department of State Виктория Нуланд

«Не нужно сетовать, что сразу не получается выйти на прорывные договоренности. Вряд ли это возможно. Слишком большие авгиевы конюшни в отношениях, их не разгребешь сразу», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что такие контакты нужны.

Песков также назвал подобные контакты «своевременными и необходимыми».