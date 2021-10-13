Уфа, 13 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Бывшего следователя местного отдела полиции осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Растяпа-полицейский

В суде было установлено, что в 2018 году в г. Туймазы обвиняемый расследовал уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. В материалах того дела было указано, что обвиняемый наехал на пешехода вне зоны действия дорожного знака «Пешеходный переход».

«Вместе с тем, полицейский умышленно, не желая проводить необходимый объем следственных действий, желая облегчить утверждение обвинительного заключения прокурором за счет представления фальсифицированных доказательств вины обвиняемого, показать себя с положительной стороны перед своим руководством, незаконно изготовил схему ДТП, в которой указал, что происшествие произошло в зоне действия дорожного знака «Пешеходный переход», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам фальсификации доказательств. Свою вину 28-летний обвиняемый не признал.

В результате суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме этого обвиняемый лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на шесть месяцев.