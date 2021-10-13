Киев, 13 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 16 309 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 12 октября на Украине зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1588, медработников — 288)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 578 394.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончался 471 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 59 523.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 361 304 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 379 666 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 11 996 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.