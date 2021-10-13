Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Российский нападающий Никита Гусев вернулся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и подписал контракт с санкт-петербургским СКА. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба клуба.

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Отмечается, что соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Напомним, Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2016/17.

С 2019 года Гусев играл в НХЛ за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз». В сентябре он подписал пробный контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», однако клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение.