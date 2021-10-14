Президент РФ Владимир Путин 13 октября выступил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» и провёл встречу с главами спецслужб стран СНГ. В заседании форума приняли участие руководители ряда крупных компаний. Тема дискуссии — «Мировая энергетика: трансформация для развития». В этот же день Путин провёл в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ. Они прибыли в Москву для участия в XVII заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников Содружества. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:18 13.10.2021 Участники панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН) обсудят ситуацию в мировой энергетике с учётом «газовых турбуленций» в Европе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 октября журналистам. Читайте также: В панельной дискуссии РЭН учтут «газовые турбуленции» в Европе — Кремль

14:19 13.10.2021 Путин: «Приветствую всех участников и гостей «Российской энергетической недели»!»

14:19 13.10.2021 Энергетика в полной мере ощутила на себе кризис, вызванный пандемией коронавируса, отметил Владимир Путин.

14:22 13.10.2021 Путин: Россия — ответственный участник ОПЕК+.

14:22 13.10.2021 Как подчеркнул Владимир Путин, на сегодняшний день ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой.

14:23 13.10.2021 Участников и гостей Российской энергетической недели (РЭН) приветствовал президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 13 октября обнародована на сайте Кремля. Читайте также: Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели

14:25 13.10.2021 Путин: «Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят».

14:28 13.10.2021 Путин: «Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнёрами, в том числе и в Европе».

14:30 13.10.2021 Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании, открывающем энергетический форум «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Путин: причина кризиса в Европе — системная уязвимость «зеленой» энергетики

14:32 13.10.2021 Путин: «Сбережение климата — это общая задача, задача всего человечества».

14:38 13.10.2021 Последствия пандемии, встряска региональных энергетических рынков показали, насколько значима для мира стабильная уверенная работа ТЭКа, подчеркнул президент РФ.

14:41 13.10.2021 Российские предприятия предпринимают беспрецедентные меры по снижению углеродного следа, и они приносят лучше в мире результаты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Путин: показатели России по снижению углеродного следа лучшие в мире

14:48 13.10.2021 Ангола заинтересована в укреплении сотрудничества с РФ, заявил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» президент Анголы Жоау Лоуренсу.

14:53 13.10.2021 Президент РФ Владимир Путин назвал политически мотивированной болтовней обвинения России в использовании энергетики в качестве оружия.

14:58 13.10.2021 «Это и есть политически мотивированная болтовня». Такими словами отреагировал президент России Владимир Путин на вопрос ведущей пленарного заседания форума «Российская экономическая неделя», ведущей американского телеканала CNBC о том, использует ли Россия газ как оружие в отношениях с Европой. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Путин: Россия не использует и никогда не использовала энергетику как оружие

15:01 13.10.2021 Энергетическая отрасль ощутила самый серьезный шок за последние 70 лет из-за пандемии, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Читайте также: Путин: Энергетика в полной мере ощутила ущерб от пандемии

15:06 13.10.2021 Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год к 2035 году, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин рассказал о планах увеличения производства СПГ в России

15:13 13.10.2021 Вместо анализа ситуации на европейском энергетическом рынке некоторые «эксперты» лишь произносят политические лозунги. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 октября на Российской энергетической неделе. Они подменяют «анализ ситуации пустыми политическими лозунгами», сказал он. Об этом: Путин раскритиковал пустые лозунги вместо анализа энергорынка

15:17 13.10.2021 Россия до конца 2021 года выйдет на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин заявил о возможности выхода РФ на рекордные объёмы поставок газа

15:20 13.10.2021 Российская сторона рассчитывает, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели. По его словам, текущие результаты соглашения указывают на то, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ может развиваться дальше. Оно способно охватить дополнительные направления, в том числе освоение новых экологичных технологий добычи и переработки. Об этом: Путин дал оценку договорённостям ОПЕК+

15:21 13.10.2021 Электричество [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

15:32 13.10.2021 Россия намерена свести к нулю уровень выбросов углекислого газа и его аналогов, ориентиром служит 2060 год. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 октября в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели. «Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим здесь конкретный ориентир — не позднее 2060 года», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин: Россия ориентируется на углеродную нейтральность к 2060 году

15:36 13.10.2021 Частные иностранные операторы начали постепенно откачивать из украинских подземных хранилищ принадлежащий им газ, заявил 13 октября президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин рассказал об откачке на Украине газа из подземных хранилищ

15:40 13.10.2021 Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер. Об этом 13 октября в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Россия обладает планетарными запасами энергоресурсов — Путин

15:46 13.10.2021 Цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 октября на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». «И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», — сказал Путин. По его словам, на протяжении последнего десятка лет в европейскую энергетику постепенно закладывались системные изъяны. Именно из-за них энергорынок в Европе столкнулся с кризисом. Читайте также: Путин объяснил, почему в Европе подорожал газ

16:00 13.10.2021 Президент России Владимир Путин назвал свои отношения с американским президентом Джо Байденом достаточно устойчивыми. Об этом он заявил 13 октября, выступая на Российской энергетической неделе. «И в целом у меня достаточно рабочие, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин рассказал о рабочих отношениях с Байденом

16:06 13.10.2021 Китаю нет необходимости вести войны: он первенствует в мире по паритету покупательной способности, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Об этом: Путин заявил, что Китаю не нужна война

16:22 13.10.2021 Отказ от атомной энергетики Германии — это потери без приобретений, поскольку у соседней страны — Франции работают атомные станции, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Об этом: ФРГ отказывается от атомной энергетики, а у соседей она процветает — Путин

16:28 13.10.2021 Российское гиперзвуковое оружие способно развивать скорость свыше 20 Махов. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Об этом: «Гораздо более серьёзное оружие» — Путин сравнил «гиперзвук» России и США

16:39 13.10.2021 Цены, по которым Германия получает газ из России, очень выгодны, и за это Берлин должен благодарить экс-канцлера (1998−2005 г.) Герхарда Шрёдера, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Подробности в материале: Германия пусть поклонится Шрёдеру в ножки за цену на газ из России — Путин

16:42 13.10.2021 На Западе не учитывают культурных особенностей других стран, когда пытаются распространять демократические принципы государственного управления. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Об этом: Путин связал распространение терроризма в мире с провалом США в Афганистане

16:46 13.10.2021 В России происходит стабильное развитие демократических институтов. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Подробности в материале: Путин оценил достижения «более чем столетней» истории парламентаризма в РФ

16:50 13.10.2021 Экономика России по итогам 2021 года может продемонстрировать рекордный рост, заявил Владимир Путин на Российской энергетической неделе. Об этом: Путин: Россия может выйти на рекордный рост ВВП в 2021 году

16:51 13.10.2021 Банк России придерживается строгой и ответственной денежно-кредитной политики, но этого не хватает, чтобы сдерживать рост цен. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Подробности в материале: Путин обвинил западные центробанки в растущей инфляции в России

16:56 13.10.2021 Гонка вооружений между Россией и США продолжается и её начало было вызвано выходом Вашингтона из договора по противоракетной обороне, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. Читайте также: Гонка вооружений уже идёт, и начали её США — Путин

16:59 13.10.2021 Преследование журналистов — совершенно ненормальная практика. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Об этом: Путин: преследование журналистов — это ненормально

17:03 13.10.2021 Россия выделяются на фоне других стран тем, как СМИ, даже имея государственное финансирование, могут позволить себе занимать очень критическую позицию в отношении властей. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Читайте также: Российские журналисты занимают непримиримую позицию к властям — Путин

17:07 13.10.2021 Российские гиперзвуковые ракеты развивают скорость, в 20 раз превышающую скорость звука, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Читайте также: Больше 20 Махов — Путин уточнил данные гиперзвукового оружия России

17:08 13.10.2021 Решения, касающиеся добычи странами Евросоюза углеводородного топлива в Арктике, не нужно обсуждать в политической плоскости, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что «уголь, нефть и газ должны оставаться под землёй в Арктике», поэтому Брюссель «выступает за глобальный мораторий на их добычу». Но это не распространяется на «добычу минеральных ресурсов в Арктике странами ЕС». Об этом: Путин заявил, что из-за идеи моратория ЕС по Арктике не стоит волноваться

17:21 13.10.2021 Рост инфляции в стране значительно превысил ожидания, однако Россия не прибегает к использованию печатного станка, как это делают некоторые другие страны, заявил Владимир Путин на Российской энергетической неделе. Читайте подробнее: Путин об инфляции в России: «Мы не печатаем деньги, как фантики»

17:22 13.10.2021 Причина осуждения российского гражданина Алексея Навального не в том, что он занимался политикой, а в его серьёзных неладах с законом, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Об этом: Путин о Навальном: фигурант отбывает срок за совершённые преступления

17:34 13.10.2021 К трагедии привела политика США в отношении Афганистана, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Подробности в материале: США влезли в Афганистан, не считаясь с местными традициями — Путин

17:48 13.10.2021 Российская оппозиция не страдает, никто в России её законной деятельности не препятствует, заявил 13 октября президент страны Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Читайте также: Путин рассказал, как живётся оппозиции в России

18:19 13.10.2021 Цитата из видео «Российская энергетическая неделя. Пленарное заседание от 13.10.21» Россия 24

18:38 13.10.2021 В США создана и благополучно функционирует система «легализованной коррупции», заявил 13 октября президент России Владимир Путин. Об этом российский лидер напомнил в ходе форума «Российская энергетическая неделя». Читайте также: Путин напомнил, что в США действует система легализованной коррупции

20:02 13.10.2021 СНГ зарекомендовал себя в качестве эффективной и важной организации. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Читайте подробнее: СНГ остаётся незаменимой площадкой на постсоветском пространстве — Путин

20:09 13.10.2021 Страны СНГ за прошедшие десятилетия научились эффективно координировать работу в сфере безопасности государства и общества. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Об этом: Страны СНГ способны работать гораздо эффективнее в XXI веке — Путин

20:14 13.10.2021 Странам СНГ нужно сосредоточиться на поддержании должного уровня международной безопасности. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Об этом: Страны СНГ должны нейтрализовать угрозы из Афганистана — Путин

20:19 13.10.2021 Сложная обстановка в Афганистане требует мобилизации сил стран СНГ. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Подробности в материале: Путин объяснил исходящие от Афганистана угрозы

20:24 13.10.2021 Развитие информационного пространства несёт большие преимущества, но и также большие опасности. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Читайте подробнее: Путин напомнил странам СНГ об угрозе со стороны цифровых технологий

20:28 13.10.2021 Страны СНГ должны внимательно следить за защитой собственных экономических интересов. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Читайте также: «Конкуренты нам пытаются подставить ножку» — Путин о положении СНГ

21:13 13.10.2021 Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. kremlin.ru

22:27 13.10.2021 Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя» kremlin.ru

03:38 Российский президент Владимир Путин пояснил, что криптовалюта может быть использована для расчётов, но она очень нестабильна и ничем не обеспечивается, поэтому пока говорить об этом преждевременно. Об этом: Путин рассказал о возможном будущем криптовалют в России

04:38 Американский доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, чему способствует его использование в качестве санкционного инструмента Соединённых Штатов, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC. Об этом: Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты

07:15 Напомним, президент РФ Владимир Путин 13 октября принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».