Каменский район, Ростовская область, 13 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Каменске-Шахтинском и Каменском районе (Ростовская область) приостановлены занятия во всех образовательных учреждениях. Внеплановый выходной день выдался из-за сообщения о якобы готовящемся теракте.

Vienthonga.vn Голосовой ассистент Siri

Накануне, 12 октября, в мессенджерах неизвестный распространил голосовое сообщение о том, что якобы студенты одного из техникумов собираются устроить теракты в школах, пишет каменская газета «Пик». Затем в школах, техникумах, вузах 13 октября объявили санитарным днём.

Шутника уже вычислили. Голосовое сообщение разослал подросток с хутора Старая Станица. 15-летнему хулигану грозит уголовное преследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.