Иркутск, 13 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 781, причём 241 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 61 994 пациента (+219 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1487 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 139 находятся в тяжёлом состоянии (+5 за сутки), 49 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+7 за сутки).

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