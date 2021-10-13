Москва, 13 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Антон Немцов, сын политика Бориса Немцова, вместе с женой Анной был госпитализирован в одну из подмосковных клиник. Об этом 12 октября он сообщил в личном Instagram-аккаунте.

Dhārmikatva Борис Немцов

https://www.instagram.com/p/CU76j57gMZA/

Антон Немцов опубликовал ролик из больницы, на котором показал свою руку и капельницы. «Мы с Аней попали в госпиталь с ковидом. Не ожидали, что у нас дойдет до этого», — признался он.

ИА REGNUM напоминает, что Борис Немцов является отцом пятерых детей. Дочь Жанна от жены Раисы Немцовой, Антон и Дина от журналистки Екатерины Одинцовой, Софья от секретаря Ирины Королёвой и Борис от Екатерины Ифтоди.