Саратов, 13 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом полностью закрыты два детских сада и 17 школ. Обновленные данные по состоянию на 13 октября представил региональный минздрав.

Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Помимо этого, частично закрыты в связи с выявленными случаями COVID-19 восемь классов в шести школах области, 40 групп в 34 детских садах и семь групп в четырех профорганизациях.

Из-за вспышки ОРВИ и гриппа в восьми вузах Саратовской области на дистанционное обучение перевели 208 групп. Частично закрыты 17 групп в девяти дошкольных учреждениях и 51 класс в 20 школах.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове школьники возобновили очный формат обучения с 12 октября.

Читайте также: В Саратовской области продлили ограничения для беременных женщин