Подгорица, 13 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Власти Черногории одобрили 166 заявок от иностранных граждан о предоставлении гражданства этой страны. Документ опубликован на сайте министерства внутренних дел Черногории.

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В основном в списке получателей «экономических» паспортов значатся имена граждан России, Украины и Китая. В документе указаны ФИО, место рождения и предыдущее гражданство заявителей. Остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо закрашены.

Так, среди российских граждан оказались Олег Сафонов, тезка бывшего главы Ростуризма, а также полный тезка генерального директора «Авито» Владимира Правдивого. Также «золотой паспорт» получил тезка члена совета директоров ТМК Александр Ширяев, тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрей Городилов и и Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит».

Как сообщало ИА REGNUM, первый паспорт по программе предоставления гражданства за инвестиции, которая стартовала 1 января 2019 года, был выдан в Черногории в июле 2020 года. Его получил гражданин России.

Напомним, программа экономического гражданства Черногории рассчитана на три года и выдачу до 2 тысяч экономических паспортов. Для получения такого паспорта нужно инвестировать средства в приоритетные проекты, определённые правительством.