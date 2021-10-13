Кострома, 13 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Водитель маршрутного такси No 42 в Костроме, сломавший льготный проездной пенсионерки, уволен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил частный предприниматель Араз Исрафилов, обслуживающий маршрут по муниципальному контракту.

Gradkostroma.ru Льготный проездной

Бизнесмен считает решение логичным, но вместе с тем не способным решить проблему с некорректным поведением работников общественного транспорта в долгосрочной перспективе.

«Установить личность водителя удалось на основе свидетельств его коллег, сейчас он уволен. С моральной точки зрения это решение верное, но оно не поможет решить проблему в долгосрочной перспективе. Во-первых, на маршруте у меня работает 12 машин, 1 из которых резервная на случай поломок другого транспорта. Теперь она не сможет выехать без водителя, и в случае непредвиденных ситуаций интервал ожидания по маршруту увеличится с 7−8 до 16−20 минут. Во-вторых, я слышал, что этого водителя к себе на работу сразу же взял другой предприниматель, занимающийся общественным транспортом. Маршрут не назову — не знаю».

По мнениюИсрафилова, приложить усилия к разрешению конфликта между пассажирами и водителями должна администрация города. Предприниматели сталкиваются с дефицитом кадров из-за нежелания молодых людей обучаться профессии водителя автобуса.

«В Костроме существует острая нехватка водителей общественного транспорта. Предприниматели грызутся за них между собой. Пока эта проблема не решена, любые кадры, даже с профдеформацией и нарушениями будут работать и ставить под угрозу моральное и физическое здоровье пассажиров. Нехватка водителей образовалась из-за ряда причин. Предприниматели редко могут позволить себе обновление автопарка, а работать на старых автобусах никто не хочет; после начала пандемии из Костромы на родину люди с биржи труда ко мне приходят лишь за отметками о том, что я их не могу взять работу. И это при том, что средняя зарплата водителя в Костроме составляет 3 тысячи рублей в сутки по графику 2/2. Думаю, администрации необходимо помочь предпринимателям. Пока проблема с дефицитом кадров не решится, будут возникать конфликты» — заключил бизнесмен. и нарушениями будут работать и ставить под угрозу моральное и физическое здоровье пассажиров. Нехватка водителей образовалась из-за ряда причин. Предприниматели редко могут позволить себе обновление автопарка, а работать на старых автобусах никто не хочет; после начала пандемии из Костромы на родину уехали мигранты; молодёжь не желает осваивать эту профессию;

Напомним, с 1 октября 2022 года сфера пассажирских перевозок в Костроме вошла в «переходную» стадию. В ней она останется до осени 2022 года. В этот период в городе будет действовать временная схема движения транспорта и пройдёт изучение пассажиропотока. Впоследствии на основании выводов учёных будут изменены маршруты и сформулированы технические задания к перевозчикам. Новые конкурсы на заключение длительных контрактов по обслуживанию маршрутов разыграют осенью 2022 года.