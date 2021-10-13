Калуга, 13 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 150 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 октября. Днём ранее, 12 октября, в регионе было зарегистрировано 146 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 49 971 человека, 47 540 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 767 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации министерства здравоохранения региона, в настоящее время в 13 областных медицинских организациях развернуто две тысячи инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На лечении в стационарах находятся 1 тыс. 748 пациентов. Эпидемиологическая ситуация в области остаётся напряжённой. На одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией приходится порядка шести контактных граждан. В связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 после возвращения из зарубежных стран привлечён к административной ответственности 141 человек. Коронавирусная инфекция выявлена у 144 человек, вернувшихся с курортов России, и у 207 граждан, возвратившихся из-за границы.