В Томской области выявили почти 45 тыс. случаев COVID-19
Томск, 13 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 44 942. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За минувшие сутки выявлено 119 новых носителей. Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.
Выздоровели от COVID-19 за сутки 64 пациента. Таким образом, всего в области коронавирус побороли 37 338 человек. Скончались в регионе за время пандемии 576 ковид-пациентов.