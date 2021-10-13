Вологда, 13 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области ковид унес 13 жизней, всего с начала пандемии — 2020, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, 12 октября в регионе выявили 295 носителей коронавируса. Такой высокий уровень прироста заболевших за сутки последний раз был зафиксирован в январе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Череповце жертвами ковида стали две роженицы 29 и 35 лет.