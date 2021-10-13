Курган, 13 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Православный приход села Мендерское Курганской области через суд потребовал оформить на него здание храма общей площадью 264,1 кв. м. Ответчиком по делу, которое пока оставлено без движения, выступает администрация Белозерского района, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Храм

Местная религиозная организация «Приход храма 40-ка мучеников с. Мендерское Белозерского района Курганской области Курганской епархии РПЦ «Московский Патриархат» обратилась в суд еще в конце сентября 2021 года. Судья Деревенко оставила иск без движения из-за недочётов, дав срок до 29 октября 2021 года.

В споре речь идёт «об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения» истцом храмом на улице Центральная в селе Мендерское Белозерского района, о так называемой приобретательной давности.

Напомним, ранее иск со схожими требованиями начали рассматривать в Рязанской области. Яблоком раздора там стало здание храма в селе Саблино и речь также шла о приобретательной давности. Помимо этого, летом 2021 года спор затеяли и в Самаре, где речь шла о Крестильном храме общей площадью 255 кв. м.