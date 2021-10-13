Москва, , 12:04 — REGNUM Террористы начали создавать собственные киберподразделения, это может привести в том числе к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании спецслужб в Москве.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений», — сказал Патрушев.

По его словам, введенные в некоторых странах эпидемиологические ограничения стимулировали переход террористов и злоумышленников к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что Соединённые Штаты заложили в Афганистане бомбу замедленного действия.

Он пояснил, что речь идёт о «беспрецедентном количестве современных вооружений и военной техники», оставленном американскими военными в Исламской Республике. В условиях прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это может таить в себе большую опасность.