Джакарта, , 12:04 — REGNUM Правительство Индонезии ввело вакцину против коронавируса почти 2000 иностранных беженцев, сообщает Kompas.

Вакцина

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«По нашим данным, 1373 беженца получили вакцину на первом этапе и 587 — на втором этапе», — заявили в министерстве иностранных дел Индонезии.

Индонезия получила дополнительно 39 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca, Sinovac, Pfizer и Moderna, в результате общее количество вакцин, полученных Индонезией достигло 267 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что все вакцины против коронавируса, которые были признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), должны признаваться в равной степени.

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