Тольятти, Самарская область, 13 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. АвтоВАЗ раскрыл подробности о новом силовом агрегате на 90 л. с. для моделей Lada Largus и Granta. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Lada Largus

Двигатель получил заводской индекс 11 182. Сейчас мотор проходит полевые испытания. Во время тестирования он уже «намотал» порядка 1 млн км пробега.

Автопроизводитель внес в конструкцию двигателя множество полезных улучшений. Теперь у автовладельцев не будет необходимости регулировать клапаны.

При создании «движка» будут использоваться модернизированная головка блока цилиндров и коленвал. Также мотор оснастят новыми шатунами, поршнями и топливной рампой.

После модернизации максимальная мощность мотора увеличится по сравнению с базовым агрегатом с 87 до 90 л. с, а крутящий момент — до 143 Нм. Расход топлива снизится до 7,5 л на 100 км.

Напомним, компания Bazra Motors планирует наладить в Эфиопии сборку автомобилей Lada. Руководство эфиопской компании договорилось с АвтоВАЗом на поставку машинокомплектов. Также российский автогигант поможет Bazra Motors в организации продаж и обеспечении техобслуживания автомобилей.

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