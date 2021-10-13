Москва, 13 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче молодёжной сборной России. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров

В «Спартаке» отметили, что характер травмы и сроки восстановления футболисты будут известны после обследования.

Умяров получил повреждение в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2023 против сборной Литвы и был заменён на 64-й минуте.

Напомним, сборная России на выезде обыграла Литву со счётом 3:0.