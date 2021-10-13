Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Учения коллективных сил оперативного реагирования (КСО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021» состоятся с 22 по 23 октября на полигонах Таджикистана возле границы с Афганистаном. Об этом 13 октября сообщается в Телеграмм-канале Парламентской ассамблеи ОДКБ.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Парламентарии государств ОДКБ 22—23 октября, в рамках военно-политического мониторинга ситуации в Центрально-Азиатском регионе ответственности ОДКБ, примут участие в учении коллективных сил оперативного развёртывания (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2021» на территории Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во время учений парламентарии будут наблюдать за действиями по локализации и уничтожению террористических вооруженных формирований, которые вторглись в приграничные районы государства ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе ответственности организации.

Кроме того, отмечается, что за ходом учений будут наблюдать парламентарии из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что военные учения блока НАТО «Железный волк — 2021 II» начались в Литве поблизости от границ Белоруссии.