Москва,
13 октября 2021, 12:01 — REGNUM Низкие доходы граждан — это
проблема, но их предопределила социально-экономическая политика, которая проводится в нашей стране в течение последних тридцати лет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 октября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Бедность
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва заявил, что «главный наш враг — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», и поручил подготовить новые предложения по поддержке
населения.
«Мне думается, что врагом общества не могут быть сами по себе низкие доходы граждан. Они проблема, но они ведь не сами по себе появились — их предопределила социально-экономическая политика, которая проводится в нашей стране в течение последних тридцати лет. Вот её творцы, если следовать предложенной президентом логике поиска именно врага, и являются врагами российского общества.
Кто-то попробует оправдаться, что низкие доходы стали производной от сложной экономической конъюнктуры, санкций, каких-то других объективных причин. Но все эти «причины» не помешали ведь богатым в России в эти же годы продолжать богатеть, причём, как говорится, «опережающими темпами». Всё дело, повторю, в системе, в том строе, который был навязан нашей стране в 1991 году.
«Новые предложения по поддержке граждан», о которых сказал Владимир Путин, будут готовить те же люди, которые готовили предложения и по ранее проводившейся социально-экономической политике. Вот такой замкнутый круг.
Президент, напомню, обращался к депутатам, и, действительно, этот круг, в принципе, мог бы разорвать новый состав Государственной думы России. Между тем, как сообщает РБК, средний доход депутатов там 61,5 млн руб., средняя сумма на банковском счете — 100 млн руб. А в прежнем созыве средний доход и сумма на счете составляли соответственно 23,5 млн и 69,2 млн руб. Что-то мне подсказывает, что их главный враг — вовсе не низкие доходы граждан«, — отметил Михаил Демурин.