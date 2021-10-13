Москва, 13 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Низкие доходы граждан — этопроблема, но их предопределила социально-экономическая политика, которая проводится в нашей стране в течение последних тридцати лет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 октября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Как сообщалось ранее, Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва заявил, что «главный наш враг — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», и поручил подготовить новые предложения по поддержкенаселения.

« Мне думается, что врагом общества не могут быть сами по себе низкие доходы граждан. Они проблема, но они ведь не сами по себе появились — их предопределила социально-экономическая политика, которая проводится в нашей стране в течение последних тридцати лет. Вот её творцы, если следовать предложенной президентом логике поиска именно врага, и являются врагами российского общества.

Кто-то попробует оправдаться, что низкие доходы стали производной от сложной экономической конъюнктуры, санкций, каких-то других объективных причин. Но все эти «причины» не помешали ведь богатым в России в эти же годы продолжать богатеть, причём, как говорится, «опережающими темпами». Всё дело, повторю, в системе, в том строе, который был навязан нашей стране в 1991 году.

«Новые предложения по поддержке граждан», о которых сказал Владимир Путин, будут готовить те же люди, которые готовили предложения и по ранее проводившейся социально-экономической политике. Вот такой замкнутый круг.