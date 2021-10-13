Саранск, 13 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела материально-технического снабжения муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Установлено, что в разное время с 2017 по 2021 год мужчина получал взятки от представителей двух коммерческих организаций. Средства перечислялись ему на банковскую карту за обеспечение выполнения ранее заключенных и подписание новых договоров о поставках оборудования и комплектующих, а также за помощь в своевременной оплате за поставки продукции. Всего осужденный получил около 100 тыс. рублей от организации и 40 тыс. рублей — от индивидуального предпринимателя.

Уголовное дело было возбуждено следователем СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных сотрудниками УЭБиПК (Управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД по Республике Мордовия.

Приговором суда по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение взятки») бывшему сотруднику водоканал назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области бывший руководитель муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Волгодонска попался на взятке почти в 3 млн рублей. Как полагают следователи, директор учреждения более двух лет — с апреля 2018 года по август 2020 год — регулярно получал взятки от подчинённого за покровительство по службе, в том числе за помощь в карьерном росте. За весь период обвиняемый получил 2,9 млн рублей.

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