Москва, 13 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Несмотря на небольшое снижение 12 октября, стоимость барреля нефти марки Brent остается вблизи своих трехлетних максимумов. Во время торгов цены на топливо снизились до 83,83 доллара (потеряв за день 0,29%). Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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По его словам, в мире усиливаются опасения, что скачок цен на энергоносители в Европе, США и Китае спровоцирует новый виток инфляции и может серьезно замедлить экономический рост. На этом фоне мировые фондовые индексы также продолжают свое плавное снижение. Также определенный негатив для покупателей нефти несет сильный доллар, который провоцирует более дорогие покупки в местных валютах.

Эксперт отметил, что постепенное решение проблем ряда ведущих мировых стран с энергетическими запасами может серьезно охладить котировки нефти, которые могут также оказаться под сильным давлением после полного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Также на котировки может повлиять стартовавший сезон квартальной отчетности в США, а также макроданные по инфляции и безработице, которые должны быть опубликованы до пятницы вместе со статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов, а также их потреблению в США, отметил он.

По его словам, предполагаемый коридор движения цен на нефть на сегодня — 82,5−84 доллара за баррель Brent.