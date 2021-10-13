Тарбагатайский район, Бурятия, 13 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Тарбагатайский район Бурятии направлено более 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС и оказание помощи пострадавшим от стихии. Решение было принято 13 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

03.mchs.gov.ru Наводнение в Бурятии

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В частности, более 200 местных жителей, пострадавшие от выпадения града и паводков, получат материальную помощь по 10 тыс. рублей. 14,3 млн рублей направят на восстановление дорог.

Напомним, с начала сентября в республике действовал режим ЧС регионального уровня, объявленный в связи с ухудшением паводковой ситуации. Из-за повышения уровня рек и подъёма грунтовых вод пострадали жители левобережья Улан-Удэ, а также шести районов.

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