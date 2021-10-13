Валенсия, Испания, 13 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» и сборной России Денис Черышев вернулся к тренировкам после травмы. Об этом 13 октября сообщает испанский портал Sport.es.

Дмитрий Садовников Денис Черышев

Отмечается, что Черышев приступил к тренировкам в общей группе после того, как прошёл процесс восстановления от повреждения.

12 сентября Черышев получил травму в матче четвёртого тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1). Позднее в клубе сообщили, что у него растяжение медиальной боковой связки левого колена.

Из-за травмы Черышев пропустил матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 с командами Словакии (1:0) и Словении (2:1).