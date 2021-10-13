Вологда, 13 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Череповце после родов скончались две женщины. У них был диагностирован COVID-19, сообщает ИА «Вологда Регион».

Беременная

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Одной из скончавшихся было 29 лет, у нее не было сопутствующих заболеваний. Пять дней она пыталась лечиться самостоятельно, а 2 октября вызвала скорую.

За помощью специалистов девушка обратилась, когда ей уже было трудно дышать. Врачи скорой медицинской помощи приехали и взяли экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным.

Во время лечения у пациентки прогрессировало заболевание, нарастала дыхательная недостаточность. Роженицу перевели на кислородотерапию, после чего состояние улучшилось, но потом резко ухудшилось. 7 октября врачебный консилиум принял решение делать кесарево сечение, на свет появился недоношенный мальчик. В этот же день его мать скончалась.

Второй женщине было 35 лет, она заболела 29 сентября, а 1 октября решила вызвать врача на дом — поднялась высокая температура. В этот же день у нее взяли мазок, а 5 числа в 22:00 женщину увезли в моногоспиталь — ей было тяжело дышать. В моногоспиталь череповчанку доставили на 37 неделе беременности в состоянии средней степени тяжести. Ее сразу же подключили к аппарату ИВЛ: ее легкие были поражены на 50%. Пациентке не становилось лучше, и консилиум врачей решил делать кесарево сечение. У этой женщины родилась доношенная девочка. После операции состояние матери ухудшилось. Тогда девушку увезли в моногоспиталь для тяжелых больных — сразу в реанимацию: поражение легких — 47%. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ее, но утром 10 октября девушка скончалась.

Вскрытие показало, что у обеих рожениц были двусторонняя субтотальная вирусная пневмония и синдром полиэдральной недостаточности. Сейчас в случившемся разбирается комиссия, созданная Департаментом здравоохранения Вологодской области.

Как сообщало ИА REGNUM, патологоанатомические службы Вологодчины не справляются с нагрузкой из-за возросшей смертности от ковида.