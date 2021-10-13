Баку, 13 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. На территории Армении нет пленных из Азербайджана. Об этом 13 октября сообщила на брифинге глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного комитета красного креста (МККК) Илаха Гусейнова.

88 год 125 лет международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца

«В настоящее время в Армении нет удерживаемых граждан Азербайджана. По этой причине организация не осуществляет в этой стране посещения, связанные с конфликтом», — сказала Гусейнова.

Он отметила, что была проведена работа по поиску пропавших без вести на основании запросов от их семей. Результаты поиска передали соответствующим структурам.

Стоит отметить, что после завершения войны в Нагорном Карабахе суд в Азербайджане приговорил 16 армянских пленных к шести годам лишения свободы.